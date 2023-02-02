Транспорт 02 февраля 2023, 12:15 «Автотор» планирует нарастить производство до 100 тысяч машин

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Калининградский завод «Автотор» планирует увеличить количество выпускаемых машин до 100 тысяч. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на председателя совета директоров холдинга Валерия Горбунова.

Он присутствовал на церемонии запуска новой модели Kaiyi E5. И сказал, что в настоящее время ведутся переговоры с двумя партнерами относительно выпуска новых линий. Как минимум, планирует запуск еще четырех моделей.

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«Таким образом, в этом году, кроме той первой линии, которую мы сегодня загружаем, мы надеемся загрузить все линии и выйти при самом хорошем раскладе на 100 тысяч автомобилей производства, но по пессимистичному варианту — на 70 тысяч», — отметил Валерий Горбунов.