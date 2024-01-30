Транспорт 30 января 2024, 18:18 «Автотор» начнет выпуск китайских автомобилей DongFeng Sokon в Калининграде

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Российский автопроизводитель «Автотор» начнет выпуск китайских машин DongFeng Sokon (DFSK) в Калининграде. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что по заказу «Моторинвеста» компания выпустит купе-кроссоверы ix5 и семиместные полноприводные кроссоверы ix7. Сейчас на российском рынке представлен только семиместный «паркетник» 580.

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В свою очередь, «Моторинвест» займется поставкой комплектующих и техническим обслуживанием произведенных автомобилей.