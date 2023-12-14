Транспорт 14 декабря 2023, 15:58 «Автотека»: ВАЗ стал самым популярным брендом с малолитражными машинами в РФ

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ВАЗ получил статус самого популярного бренда с малолитражными машинами в России. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Автотека», сообщили «Известия».

Лидером среди транспортных средств с объемом двигателя от 1 до 1,6 литра стал Hyundai Solaris. Второе место занял Kia Rio, за ним — Lada Granta. Пробег самых запрашиваемых моделей в этой категории не превышает 131 тысячу километров.