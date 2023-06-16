Транспорт 16 июня 2023, 11:39 «Автотека»: при покупке авто с пробегом россияне обращают внимание на наличие ДТП и ремонтов

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Россияне в 2023 году при покупке автомобилей с пробегом ориентируются на пять основных критериев. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование «Автотеки» и компании Ipsos.

Большинство опрошенных, а именно 45%, в первую очередь, узнают, была ли машина в ДТП и подвергалась ли серьезному ремонту. Второй критерий — цена, от нее отталкиваются 42% респондентов.

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Еще один важный фактор, влияющий на выбор — это пробег. О нем сказали 37% участников опроса. Наконец, для 36% немаловажно и то, в каком состоянии находится кузов. На последнем месте — то, насколько надежна машина. Об этом сказали 33% опрошенных.

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