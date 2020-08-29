Автостраховщики планируют привязать к ОСАГО семейное положение, марку и модель машины

Российские страховые компании в ближайшее время изменят расчет страховки. Известно, что на стоимость страховки повлияет марка автомобиля, семейное положение и даже манера вождения.

Представители некоторых страховых компаний уже определились, какие изменения в расчетах они будут вносить, пишет Газета.ru. Компания «Ингосстрахе» планирует применить к фактору риска модель и марку машины, а в компании «Страховой Дом ВСК» к этим параметрам добавится еще и семейное положение страхователя.

В компании МАКС заявили, что принципиальных изменений вносить не будут. Тем не мене есть компании, которые планируют использовать спутниковую систему, что бы определить манеру поведения водителя за рулем. Для этого специалисты на месяц установят на автомобиль специальный трекер. Так в страховой компании смогут определить водителей, склонных к ДТП.

Однако многие автостраховщики пока не решили с изменениями и ждут указаний от Центробанка.

Эксперты уверены, что привязка полиса к марке или модели плохо скажется на владельцах старых машин. Так как такие машины технически хуже защищены от аварий.

С 24 августа 2020 года в России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Теперь стоимость индивидуального полиса будет исходить из риск-профиля автовладельца.