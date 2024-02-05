«Автостат»: продажи новых легковушек в РФ выросли на 77% в январе 2024 года

Продажи новых легковых машин в РФ в январе текущего года выросли на 77,3% в годовом выражении. За этот месяц россияне приобрели 80,2 тысячи соответствующих транспортных средств. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на данные «Автостата» и АО «Паспорт промышленный консалтинг».