05 февраля 2024, 15:13
«Автостат»: продажи новых легковушек в РФ выросли на 77% в январе 2024 года
Продажи новых легковых машин в РФ в январе текущего года выросли на 77,3% в годовом выражении. За этот месяц россияне приобрели 80,2 тысячи соответствующих транспортных средств. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на данные «Автостата» и АО «Паспорт промышленный консалтинг».
Лидером рынка в январе стала Lada. Удалось реализовать 22,3 тысячи автомобилей данной марки.
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На втором месте расположился бренд Haval (9,6 тысячи машин). За ним идет компания Geely (девять тысяч).
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