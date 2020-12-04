Автошколы, экономящие на учениках, раскритиковали в ГИБДД

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин раскритиковал российские школы, которые из-за конкуренции пытаются сократить расходы. По его мнению, такие учреждения выпускают неквалифицированных водителей.

«Их достаточно много с точки зрения подходов своих — онлайн-автошколы, есть кто-то, у кого хорошая производственная база. Большинство из них, безусловно, ответственно подходит к обучению водителей, но они между собой сталкиваются с определенной конкуренцией», — передает РИА «Новости» его слова.

Шеюхин отметил, что такие школы сокращают персонал и меняют помещение. Это помогает им снизить цену на услуги. Однако он добавил, что их выпускники потом приходят в Госавтоинспекцию и по шесть раз пытаются сдать экзамен. Поэтому замначальника советует сразу идти в нормальную школу, получить там качественное образование и сдать экзамен за один раз.

Ранее в МВД предложили выдавать водительские права с 16 лет. Проект административного регламента должен вступит в силу 1 апреля 2021 года. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал РИА ФАН, что это хорошая идея. По его мнению, дети иногда ездят лучше взрослых.