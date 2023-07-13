Транспорт 13 июля 2023, 17:55 Автосервис Fit Service: средний чек за обслуживание китайских автомобилей увеличился на 27%

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В исследовании сети автосервисов Fit Service рассказали о резком подорожании обслуживания китайских автомобилей. В среднем, чек за последние пять месяцев увеличился на 27%, написала «Газета.Ru».

Чаще других в автосервисы приезжают следующие китайские автомобили: Lifan X60, Lifan Solano, Geely Emgrand EC7, Great Wall Hover H3, Great Wall Hover H5, Haval F7, Geely Atlas.

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Как рассказала директор Fit Service Татьяна Овчинникова, несмотря на то, что качество деталей к китайским автомобилям не вызывает нареканий, есть вопросы с их подбором.