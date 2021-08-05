Авторынок в России может сократиться из-за нехватки электронных компонентов

Эксперты предрекли сокращение автомобильного рынка в стране. Связано это с нехваткой у производителей по всему миру электронных компонентов. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ).

В июле автомобильный рынок переживал небольшой спад. Тогда было продано 136 040 легковых и легких коммерческих автомобилей. По сравнению с прошлым годом, этот показатель упал на 4,1%. В то время как в январе — июле 2021 года в России удалось продать 957160 машин, что на 28,9% больше аналогичного периода 2020 года, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на слова председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцела.