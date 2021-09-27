Авторалли «Ночной полет» завершилось в Крыму

В Крыму закончилось автомобильное ралли «Ночной полет», которое стартовало 25 сентября в Москве. Об этом сообщило ОТР.

В ралли приняли участие советские модели, в частности «Волга», «Жигули», «Москвич» и «Чайка». Машины отъезжали от столичного стадиона «Лужники» и ехали ночью, чтобы пробки не повлияли на результат.

«Видишь, как люди реагируют, улыбаются, машут, показывают большие пальцы вверх, и понимаешь, что все это было сделано не зря», — поделились участники автопробега.