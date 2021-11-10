Автор проекта по созданию транспортных узлов в Петербурге рассказал о планах на 2022–2025 годы

Лидер проекта ООО «Мегалайн» по созданию транспортных узлов в Санкт-Петербурге Александр Коломин рассказал, какие планы разрабатывает компания на 2022–2025 годы. Об этом сообщило РИА ФАН.

Предприниматель отметил, что компания нуждается в полноценной поддержке правительства Санкт-Петербурга. Кроме того, он выразил надежду на сотрудничество с ООО «РЖД». По его словам, с подобной поддержкой инфраструктура города получит значительное развитие, передала «Политика сегодня».

«Мы хотим запустить строительство с 2022 года, к 2024–2025 годам мы планируем, что первые объекты будут введены в эксплуатацию», — озвучил планы компании Коломин.