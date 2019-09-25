Автопром Узбекистана намерен выпускать модели Spark в России под брендом Atlas
Узбекский автопром планирует запустить в Карачаево-Черкесии производство малолитражных легковушек Atlas, которые известны в Узбекистане под названием Spark. Об этом сообщило ИА Nation News.
Председатель правления компании «Узавтопром» Бахтиер Умурзаков рассказал, что сейчас прорабатывается технико-экономическое обоснование по КЧР, дабы проект окупился, а собираемые там машины были конкурентоспособными. Другой важнейший фактор — ценовая доступность. Отмечается, что первые образцы соберут уже в первом квартале 2020 года.
«Если будет дано разрешение на производство других моделей, то будем работать и по ним», — заверил Умурзаков.