Автопром Узбекистана намерен выпускать модели Spark в России под брендом Atlas

Председатель правления компании «Узавтопром» Бахтиер Умурзаков рассказал, что сейчас прорабатывается технико-экономическое обоснование по КЧР, дабы проект окупился, а собираемые там машины были конкурентоспособными. Другой важнейший фактор — ценовая доступность. Отмечается, что первые образцы соберут уже в первом квартале 2020 года.

«Если будет дано разрешение на производство других моделей, то будем работать и по ним», — заверил Умурзаков.