Автопроизводители Volkswagen и Nissan прекратили поставки в Россию

Компания Volkswagen AG объявила об остановке своих производств в Калуге и Нижнем Новгороде до особого распоряжения на фоне ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

«Совет директоров концерна Volkswagen AG принял решение приостановить производство автомобилей в России до дальнейшего уведомления с немедленным вступлением в силу. Это решение касается российских производственных площадок в Калуге и Нижнем Новгороде», — говорится в официальном заявлении компании.

Автоконцерн отметил, что все сотрудники, задействованные на российских заводах, получат краткосрочные пособия за счет компании. Кроме этого прекращается экспорт автомобилей Volkswagen AG в Россию.

Вторым автопроизводителем, который объявил о прекращении поставок машин, стала японская компания Nissan. В пресс-службе пояснили, что пока речь идет о запрете ввоза кроссовера Nissan Pathfinder.

«Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает, однако мы не исключаем приостановки производства ввиду задержек в поставках комплектующих», — добавили в компании.

Страны Запада продолжают планомерно вводить санкции в отношении России в качестве ответа на специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Вооруженные силы России уничтожают военные объекты соседней страны, чтобы прекратить нападение на республики Донбасса.