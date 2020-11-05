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    05 ноября 2020, 05:22

    Автопроизводители усомнились в полезности платформы «Автодата»

    Анастасия Кукова

    Законопроект «О платформе „Автодата“» будет представлен на рассмотрение правительства до конца текущего года. Однако он вызывает у ряда автопроизводителей определенные опасения. Они сомневаются в том, кто сможет получить доступ к данным об автомобилях.
    Автопроизводители усомнились в полезности платформы «Автодата»

    О времени представления кабмину нового проекта газете «Ведомости» сообщил руководитель рынка «Автонет» «Национальной технологической инициативы» Александр Гурко. В проекте должно быть оговорен вопрос принадлежности данных, которые производитель получает от автомобилей.

    Подключенный к интернету автомобиль «с помощью технологии connected car» создает около 4 ТБ данных в сутки. Сейчас информация о расходе топлива, работе систем и режиме движения являются собственностью производителя машины. Владельцем данных в случае принятия закона станет собственник автомобиля.

    Межправительственная рабочая группа НТИ «Автонет» в середине октября рассказала, что на стадии разработки находится платформа, которая будет собирать данные об автомобилях, географии передвижения водителей и сообщать нарушении ПДД.