Автопроизводители усомнились в полезности платформы «Автодата»

Законопроект «О платформе „Автодата“» будет представлен на рассмотрение правительства до конца текущего года. Однако он вызывает у ряда автопроизводителей определенные опасения. Они сомневаются в том, кто сможет получить доступ к данным об автомобилях.

О времени представления кабмину нового проекта газете «Ведомости» сообщил руководитель рынка «Автонет» «Национальной технологической инициативы» Александр Гурко. В проекте должно быть оговорен вопрос принадлежности данных, которые производитель получает от автомобилей.

Подключенный к интернету автомобиль «с помощью технологии connected car» создает около 4 ТБ данных в сутки. Сейчас информация о расходе топлива, работе систем и режиме движения являются собственностью производителя машины. Владельцем данных в случае принятия закона станет собственник автомобиля.

Межправительственная рабочая группа НТИ «Автонет» в середине октября рассказала, что на стадии разработки находится платформа, которая будет собирать данные об автомобилях, географии передвижения водителей и сообщать нарушении ПДД.