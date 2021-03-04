Автопродажи подскочили в России в феврале

В феврале продажи автомобилей вернулись к положительной динамике. Спрос может расти в связи с ожиданиями подорожания машин из-за предстоящего утильсбора, нехваткой транспортных средств и общемировым дефицитом микросхем.

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырос на 1%. В январе продажи машин упали на 4,2%. Об этом сообщил «Коммерсант».

Председатель правления «Авилона» Андрей Павлович рассказал изданию, что на авторынок очень сильно влияет дефицит машин. Для россиян стали менее доступны Hyundai, Volkswagen, Audi, Jaguar Land Rover, Cadillac. В марте ситуация не изменится. Андрей Павлович считает, что нехватка автотранспорта может продлиться до лета.

Большинство россиян, которые планировали покупку автомобиля, заметили, что избытка автомобилей нет, а цены продолжают расти. Это и привело к росту авторынка в феврале, считает глава Автоdom Андрей Ольховский.

Владимир Мирошников из «Рольфа» отметил. что спрос на машины вырос из-за ожидания их подорожания, в частности, из-за перспектив повышения утильсбора.

Несмотря на небольшой рост продаж автомобилей в феврале, Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» считает, что факторов к улучшению ситуации на авторынке нет и в ближайший месяц они не появятся. Всплеск активности, по его мнению, может произойти только из-за опасений нехватки полупроводниковых чипов для автопрома, c чем уже столкнулись поставщики электроники.