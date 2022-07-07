Автопробег электромобилей в честь Николы Теслы проведут в Кирове

В Кирове 10 июля состоится автопробег электромобилей. Мероприятие проведут в честь дня рождения инженера и ученого-физика Николы Теслы. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание «Кировская правда».

Участники пробега соберутся на парковке у ТЦ «Макси» на улице Луганской в 11 часов утра. Старт мероприятия — в 11:30. Автомобили проследуют по маршруту Луганская — Упита — Московская. Пробег подойдет к концу на Театральной площади.

Организаторы мероприятия планируют продемонстрировать жителям города преимущества электромобилей.