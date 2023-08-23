Транспорт 23 августа 2023, 13:53 Автопарковку вместо стихийной стоянки обустроили на юге Москвы Бобров: парковка почти на 100 машиномест появилась в Чертанове Южном в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Общедоступная парковка почти на 100 машиномест появилась на месте стихийной автостоянки в Южном административном округе. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Новая парковка расположена на Чертановской улице рядом с домом 60, корпус 2. Теперь местные жители получили возможность парковать машины на привычной территории с максимальным комфортом.

Территорию общей площадью более двух тысяч квадратных метров заасфальтировали, по периметру возвели бордюрное ограждение, сделали разметку машино-мест. Иван Бобров

В процессе урегулирования отношений участвовали Госинспекция по недвижимости, департамент транспорта города Москвы и префектура.

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