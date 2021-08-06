Автопарк обновят в Кировской области

Правительство Кировской области выделило на обновление автопарка один миллиард рублей. Об этом сообщила «Кировская правда».

Об этом сообщило ИА Nation News, губернатор региона Игорь Васильев распорядился составить программу обновления автопарка. Деньги на закупку транспорта будут выделены из областного бюджета.

«Благодаря проводимой работе в дорожной сфере в 2021 году Кировская область уже второй раз получает дополнительное финансирование из федерального бюджета на ремонт дорог», — рассказал Васильев.