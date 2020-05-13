Автомобильный мост появится в Рублево-Архангельском

Мост через залив Москвы-реки построят в районе Рублево-Архангельское. Проект сооружения для проезда автомобилей уже согласовала Москомархитектура.

«Арку моста изготовят из металла с антикоррозийным покрытием белого цвета, от нее протянутся стальные канаты, добавляющие надежности всей конструкции. Кроме того, предусмотрено несколько режимов архитектурной подсветки», — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Источник фото: Москомархитектура

Он добавил, что подпорные стены моста сделают из бетона. Их декорируют растительным орнаментом, а лестницы будут выполнены из темного гранита. Главным элементом конструкции станет арка высотой около 30 метров.

Новый автомобильный мост возведут в Проектируемом проезде в районе Рублево-Архангельского. Водители смогут проезжать по двум полосам в одну и другую сторону. По обеим сторонам моста сделают велодорожки и пешеходные тротуары. На территории появятся цветники и кустарники. Само сооружение свяжет две части нового района, который планируют построить.