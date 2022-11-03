Автомобильный бренд Infiniti объявил об уходе из России | 360°

Транспорт 03 ноября 2022, 18:07 Автомобильный бренд Infiniti объявил об уходе из России Autonews: японский автобренд Infiniti покидает Россию Unsplash

Читать 360tv в

Японский автомобильный бренд Infiniti уходит из России. Об этом написали в Autonews.ru.

«„Если у проблемы есть решение, то перестаньте волноваться, а если решения нет, волноваться нет смысла“, — гласит японская мудрость. Принятие ситуации является одним из основных столпов японской мудрости, как мы с вами знаем. Сегодня мы хотим сказать вам Sayōnara — на японском означает „до свидания“», — заявил российский офис компании.

Реклама

У Infiniti не было собственного производства в России, кроссоверы и внедорожники импортировали из ряда стран.

Реклама

Бренд временно приостановил поставки новых автомобилей в страну 9 марта 2022 года.

В конце октября немецкий автоконцерн Volkswagen сообщил, что продаст российские активы MAN, Porsche и Scania в течение года. Ранее Volkswagen Multivan седьмого поколения начали неофициально продавать в России посредством параллельного импорта. Всего в страну привезли четыре минивэна. А MAN и Scania начали продавать дистрибьюторские компании в России местным предпринимателям.