Транспорт 24 июля 2023, 15:58 Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли Движение машин по Крымскому мосту перекрыли, водителей призвали сохранять спокойствие РИА «Новости»

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Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Там уточнили, что автомобилистам необходимо следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — отметили в оперативном канале.

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В пресс-службе Минтранса Крыма сообщали, что проезд по мосту осуществлялся в обычном режиме. Сотрудники досматривали все легковые автомобили массой до 3,5 тонны. По данным министерства, в обычном режиме работали и паромная переправа, и пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

Водителям напомнили, что в первую очередь через Керченскую паромную переправу перевозят организованные группы детей, рейсовые автобусы, а после — грузовики с товарами первой необходимости. Перевозчикам посоветовали прибывать на переправу не ранее пяти утра и не позже шести вечера.

Ночью 17 июля Крымский мост атаковали при помощи надводных беспилотников. Погибла семейная пара, их дочь получила ранения. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.