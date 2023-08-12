Транспорт 12 августа 2023, 13:27 Движение на Крымском мосту перекрыли после срабатывания системы ПВО Оперштаб Крымского моста сообщил о временном перекрытии движения

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Автомобильное движение на Крымском мосту временно перекрыли, сообщили в Telegram-канале переправы. Находящихся на переправе призвали сохранять спокойствие.

Над переправой заметили дым. В оперштабе рассказали, что находящихся на мосту и в зоне досмотра необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден», — написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Он попросил людей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Советник Аксенова Олег Крючков в своем Telegram-канале объяснил, откуда в районе Крымского моста взялся дым.

«Специальными службами была поставлена дымовая завеса. Движение возобновится в ближайшее время», — написал он.

В ночь на 12 августа ВСУ попытались в очередной раз атаковать Крымский полуостров при помощи беспилотников, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что российские системы ПВО нейтрализовали 20 украинских дронов.