Автомобильная марка Haval откроет в России новый завод

Он будет находиться в парке «Узловая» в Тульской области. На производстве запустят изготовление двигателей, которыми оснастят порядка 90% машин Haval, продаваемых в нашей стране, информирует газета «Известия».

Компания собирается выпускать до 80 тысяч двигателей в год. В целом размер инвестиций в производство составляет четыре миллиарда рублей. Завод начнет работать в 2022 году.