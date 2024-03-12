Транспорт 12 марта 2024, 17:37 Автомобильная компания SWM заявила о выходе на российский рынок в марте

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Премьера автомобилей итало-китайской марки SWM состоится в России 20 марта 2024 года. Об этом сообщил Motor.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

На мероприятии представят модели кроссоверов G01F и G05 Pro. Обе оснащены турбомотором 1,5 мощностью 139 лошадиных сил. Машины получили светодиодную оптику, цифровую приборную панель, панорамную крышу и другие полезные опции.

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Официальные продажи начнутся после презентации, добавили «Известия».