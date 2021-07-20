Автомобильная компания Fiat запустит производство в России

Модельный ряд Fiat Professional теперь будут собирать на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Об этом объявил вице-президент по розничным продажам PSA Group Ксавье Дюшман, написала «Газета.ru».

Благодаря запуску нового производства «ПСМА Рус» до конца года планирует увеличить свой штат сотрудников почти на четверть. Собирать на заводе будут легкий коммерческий транспорт — фургоны и микроавтобусы Fiat Ducato, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Другие подробности производства официальный представитель пока не раскрывает. Известно, что компания планирует отправлять новые машины на экспорт.