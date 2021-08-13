Автомобилисты рассказали, в какие приметы верят больше всего

Россияне перечислили автомобильные приметы, в которые верят больше всего. Самая популярная, что после мытья машины обязательно пойдет дождь. Это следует из исследование компании «СберАвто».

«Самым популярным суеверием среди автомобилистов стала взаимосвязь между мытьем транспортного средства и вероятностью возникновения дождя. Оно знакомо 58% респондентов, при этом 36% из них считают, что примета действительно работает», — передало РИА «Новости» текст исследования.

Также 36% опрошенных автомобилистов рассказали, что птичий помет на машине означает деньги или счастье владельцу авто». Еще 35% респондентов слышали о том, что автомобиль может сломаться, если обсуждать в его салоне скорую продажу, полностью в этому уверены 23% респондентов. Еще 4% автолюбителей считают, что свист в салоне предвещает встречу с автоинспектором.

Около 86% респондентов знают о существовании автомобильных примет, при этом верят в них — 59%. Больше всего верующих в приметы люде находятся в возрастной группе от 60 лет, меньше — в группе 18–24 года. Специалисты провели опрос в августе среди 1300 автолюбителей по всей России.