Автомобилисты назвали главных раздражителей на дорогах

Аналитики сервиса «Штрафы ГИБДД» провели исследование среди автомобилистов на тему того, кто сильнее всего раздражает их на дорогах. Опрос показал, что большинству водителей мешают самокатчики и велосипедисты. Об этом сообщил «Ридус».

Более 78% респондентов не любят людей на самокате, чуть меньше опрошенных негативно относятся к велосипедистам. Замыкают тройку раздражителей люди на скейтбордах.

Опрошенные водители уточнили, что в последнее время возросло число аварийных ситуаций как раз из-за распространения электросамокатов. По их словам, владельцы этих транспортных средств превышают скорость, не смотрят по сторонам и тем самым создают ДТП. Большая часть участников опроса выступила за то, чтобы запретить гражданам осуществлять движение по автомагистралям на данных видах транспорта.

«72% видят решение в том, чтобы создать в городе велодорожки. 34,2% предлагают запретить проезд такого транспорта по автодорогам, 24,2% — заставить его водителей сдавать на права, 20% — ограничить их проезд по центральным улицам», — говорится в исследовании аналитиков.

Ранее стало известно, что за год количество поездок на арендованных самокатах в России выросло в 30 раз. Кроме того, участились случаи смертей, вызванных ДТП с самокатами.