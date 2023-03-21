Транспорт 21 марта 2023, 10:50 Автомобилисты Москвы столкнулись с огромными пробками на дорогах в центре города Яндекс Карты: в центре Москвы образовались пробки из-за закрытого Садового кольца

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Утром 21 марта в Москве перекрыли часть Садового кольца. Это спровоцировало большие заторы на дорогах общего пользования в центре города. Ситуацию показали на Яндекс Картах.

Согласно данным навигатора, перекрытой оказалась почти вся верхняя часть Садового кольца. Стоп-сигналы на картах видны недалеко от станций метро Смоленская и улицы Новый Арбат и вплоть до Курского вокзала.

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Рядом с этой зоной видны участки дорог, отмеченные цветами от бордового до желтого. Это обозначение свидетельствует о сильных заторах в этой зоне. Общая ситуация на столичных дорогах общего пользования к 10 утра по московскому времени оценивается в шесть баллов, что в целом характерно для первой половины буднего дня.

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