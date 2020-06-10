Автомобилистов ждут новые изменения в ОСАГО

Банк России опубликовал два проекта поправок в закон об ОСАГО. В первую очередь они касаются электронного документооборота при оформлении полиса.

Таким образом, если страхователь хочет изменить сведения, которые были указаны ранее при заключении договора, страховщик должен прислать электронный полис не позднее чем через 20 минут, пишет газета «Известия». В тех случаях, когда требуется доплата страховой премии, срок не изменили — два дня.

Также автовладелец должен будет извещать страховщика о независимой экспертизе авто, пострадавшего в ДТП. Делать это можно будет по электронной почте «или иным способом, позволяющим подтвердить факт направления информации». Уведомление страховщика о месте и проведении независимой экспертизы не позднее чем за три дня станет обязательным с 24 августа.

Планируется также сократить число коэффициентов, влияющих на стоимость полиса. Также ЦБ предложил убрать пункт 1.16, который касается неустойки, уплачиваемой страховщиком.

Страховщики смогут увеличивать цену полиса для тех, кто грубо нарушал ПДД. К таким нарушениям относятся: езда в пьяном виде, отказ от медосвидетельствования, оставление места ДТП. Также будут учитываться, проезд водителем на красный свет, выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км/ч. Но если нарушения были зафиксированы камерой в автоматическом режиме, а не инспектором, то их не учитывают.