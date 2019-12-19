Автомобилистов со ржавыми номерами придется их менять

Правительство России разработало документ, в котором прописана процедура замены проржавевших номеров на автомобилях — в случае, например, если номер на кузове или раме перестал читаться. Владельцам таких авто придется наносить на машину полицейскую маркировку за свой счет.

Автовладельцам начиная с 1 января 2020 года придется за свой счет наносить на кузов или раму машин специальную полицейскую маркировку. Процедура предусмотрена в случаях, если идентификационные номера проржавели.

Такое требование содержится в постановлении правительства, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщил сайт газеты «Коммерсант» со ссылкой на документ. Кроме того, о процедуре сказано в законе о регистрации транспортных средств. Эксперты предполагают, что цена услуги будет колебаться в пределах о пяти до 10 тысяч рублей.

Согласно нововведениям, если в ходе проверки автомобиля сотрудниками ГИБДД окажется, что заводские идентификационные номера на кузове или раме прочитать невозможно, автовладелец должен будет за свой счет нанести дублирующую маркировку. Номера могут не читаться, например, в случае коррозии или если машину угнали и номера перебили.

Как сказано в постановлении правительства, в случае возникновения проблем с идентификационными номерами на несъемные части машины — раму или кузов — будут установлены бирки, пломбы или печати. После этого документы на машину будут отправлены в ОВД. Одновременно полиция проверит машину на криминал. Если все в порядке, будет принято решение о нанесении полицейской маркировки.

Ранее водителям разрешили использовать автомобильные номера нестандартного формата. Такие автономера подойдут владельцам мотоциклов, а также некоторых моделей старых советских, а также японских и американских машин.