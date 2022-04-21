Автомобилистов призвали соблюдать максимальную осторожность во время дождя

Автоэксперт Егор Васильев призвал водителей соблюдать предельную осторожность в дождливую погоду. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Эксперт уточнил, что мокрый асфальт имеет меньший коэффициент сцепления с шинами по сравнению с сухим. Кроме того, дождь ухудшает видимость для водителя и создает повышенную опасность на дороге.

«А если мы хуже видим то, что творится вокруг нас, то, мы просто обязаны снизить скорость и увеличить дистанцию до автомобилей, двигающихся перед нами», — процитировала «Экономика сегодня» слова Васильева.

Автоэксперт также обратил внимание на аквапланирование, которое возникает в результате попадания в лужу колеса. Оно не успевает вытеснить из пятна контакта с дорогой воду и «как бы всплывает над поверхностью на своеобразной водяной подушке». В результате этого автомобиль перестает эффективно управляться, и у него возникают проблемы с курсовой устойчивостью.