Автомобилистов предупредили о запрете поездок по выделенным полосам по выходным

Неприятный и неожиданный сюрприз сделали московским водителям. Выделенные полосы переведут на ежедневный режим работы. Столичный департамент транспорта подтвердил: в скором времени ездить по выделенкам запретят даже в выходные.

Сообщество «Синие ведерки» в минувшую субботу опубликовало сообщения о том, что таблички «Рабочие дни» исчезли на Аминьевском, Варшавском, Каширском, Пятницком шоссе, а также на дублере Волгоградского шоссе, на участках шоссе Энтузиастов, Велозаводской улицы, Балаклавского проспекта и Ленинградского проспекта.

«За одну поездку можно собрать штрафов на несколько десятков тысяч. Я вчера ездил и видел большое число водителей, не заметивших изменений и попавшихся в эту ловушку, но не мог предупредить. Жалко людей», — написал в Fасеbооk координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

С идеей перевести выделенные полосы на семидневный режим в мае 2020 года выступил руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский, написал газета «Коммерсант».

«Десять лет назад выделенные полосы работали все семь дней в неделю, но под нажимом автомобилистов власти решили пойти на эксперимент и в выходные дать им возможность заезжать на полосы, — написал Шумский в Facebook.

По его мнению, выделенки создают лишние сложности для водителей — они получают дополнительные штрафы.

Также о переводе выделенок на 24/7 просила транспортная ассоциация ТАМА (объединяет 40 компаний). В конце августа она направила письмо с этой инициативой вице-мэру Москвы Максиму Ликсутову. ТАМА заявила, что эти полосы нужны таксистам.

Департамент транспорта Москвы подтвердил, что скоро выделенки будут работать постоянно.

«При этом сейчас на выделенках, где сняли знаки, пока не выписывают штрафы — мы заранее предупредим о начале действия новых правил», — отметили в ведомстве.

Там объяснили, что по выделенкам сможет ездить только общественный транспорт, такси, пожарные, полиция, скорая помощь, автомобили коммунальных служб и велосипеды.

«Уверен, что первые несколько недель штрафов не будет, водителям дадут привыкнуть к новым условиям», — отметил Шумский.