Транспорт 19 апреля 2023, 14:42 Автомобилистов предупредили о вреде самомойки для кузова машины Автоэкперт Скребов: для мытья машины нужно использовать только специальные тряпки

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При самостоятельной мойке машины не стоит использовать губки и тряпки, чтобы не навредить кузову. Об этом «Газете.Ru» сообщил специалист по детейлингу Даниил Скребов.

Чтобы не оставались царапины, следует использовать пористые губки, а вытирать машину лучше всего полотенцами из микрофибры.

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«На обычных же тряпках, которыми оборудованы самомойки, остаются песок и пыль, из-за чего кузов покрывается царапинами и „паутинками“, перестает блестеть и становится матовым», — процитировал сайт kp.ru Скребова.

Если кузов машины покрыт декоративной пленкой, то подавать струю воды следует на расстоянии не менее 50 сантиметров. Эксперт также порекомендовал не наносить шампунь на кузов после того, как его сполоснули водой.