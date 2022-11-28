Транспорт 28 ноября 2022, 12:07 Автомобилистов предупредили о штрафах за установку неординарных шин на машины

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Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин в разговоре с агентством «Прайм» заявил, что использование «неправильных» шин на автомобилях грозит штрафом.

По его словам, шины обязательно должны быть новыми, а все четыре резины — одинаковые.

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«Зимняя резина должна иметь международный знак „M+S“, „M&S“ или „M S“. Дословно эта надпись расшифровывается как „mud + snow“, то есть в переводе с английского „грязь + снег“», — процитировал RT Редина.

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Штраф за неправильные шины составляет 500 рублей, добавил эксперт.