Автомобилистов предупредили о быстрой поломке двигателя из-за использования дешевого бензина | 360°

Транспорт 08 ноября 2022, 11:28 Автомобилистов предупредили о быстрой поломке двигателя из-за использования дешевого бензина

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Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что использование дешевого бензина может быть чревато неприятными последствиями для машины.

При использовании низкокачественного топлива двигатель быстрее выходит из строя. Кроме того, могут повредиться шатуны поршней.

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«Если ради экономии залить в автомобиль топливо с меньшим октановым числом, то есть, например, вместо АИ-95 использовать АИ-92, то будет плохо», — добавил Зиманов.

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Более дорогой бензин, не тот, который рекомендует производитель, также может негативно сказаться на работе транспортного средства. Под определенное топливо рассчитаны все конструктивные элементы двигателя, заключил Зиманов.