ОСАГО по индивидуалке. Повышение цены полисов назвали «дымовой завесой» Подробнее

Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект о «либерализации» ОСАГО. Одним из пунктов является повышение стоимости полиса за грубые нарушения правил дорожного движения. Эксперт уверен, что такая инициатива придется автомобилистам не по вкусу. Ожидается, что цена на полисы ОСАГО существенно вырастет: если сейчас полис в среднем стоит 7-8 тысяч рублей, то после принятия нового закона, стоимость составит более 10 тысяч.

«Это огромные деньги, так что автомобилистов никто спрашивать не будет», — заявил Вячеслав Субботин.

По словам эксперта, у автостраховщиков очень сильное лобби, поэтому закон скорее всего продавят. При этом автоэксперт отметил, что страховые компании часто жалуются на убытки из-за ОСАГО. Субботин советует таким компаниям просто перестать заниматься страховым бизнесом, написал сайт телеканала «Царьград».