Автомобилистов научили, как улучшить свет фар без замены ламп

Для улучшения качества оптики в автомобиле не всегда следует вмешиваться в его конструкцию. На уровень освещенности может влиять неправильная регулировка и оседание конденсата, мелкие царапины на фарах или напряжение в лампах ближнего света. Об этом агентству «Прайм» рассказал технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

Если перестало устраивать качество света в автомобиле, в первую очередь необходимо проверить напряжение в лампах ближнего света. Оно не должно отличаться от показателей АКБ.

«Если оно выше даже на 0,5 Вольта, значит, проблема тусклости заключается в неисправности проводки и стоит обратиться к услугам профессионалов», — посоветовал эксперт.

Также он рекомендовал проверить и почистить контакты световых приборов, отрегулировать фары и почистить стекла от скопившегося конденсата с внутренней части.

Ранее автоэксперт рассказал, как быстро продать автомобиль. Трейд-ин подойдет тем, кто планирует покупку нового автомобиля взамен своего подержанного. Если же задача заключается в том, чтобы просто быстро продать машину, можно воспользоваться услугами дилеров.