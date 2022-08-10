Автомобилистам рассказали, зачем в летнее время отключать систему стабилизации в машине

Эксперты портала NJcar объяснили, для чего в летнее время необходимо отключать систему стабилизации на транспортном средстве. По их словам, это может навредить ESP, отвечающей за безопасность управления.

Многие водители вспоминают об этой системе во время дрифта, поскольку ESP помогает автомобилю при крутом заносе, написало ИА Nation News со ссылкой на автоэкспертов.

Автомобилистов предупреждают, что отключать систему стабилизации можно только в особых ситуациях, например, при крутом подъеме в гору или во время проезда по проселочной раскисшей дороге после дождя.