Автомобилистам рассказали про новый вид мошеннической схемы

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что в ближайшее время на российском рынке могут появиться «тотально поврежденные» машины. Прибудут они из районов Европы, которые совсем недавно пострадали от наводнений. Интервью со специалистом опубликовала радиостанция Sputnik.

По словам автоэксперта, страховые компании после стихийных бедствий списывают такие автомобили с пометкой «сильно поврежденные». Их на аукционах покупают за бесценок, а затем восстанавливают у себя в гараже. Как только автомобиль более-менее выглядит нормально, его сразу же продают, в том числе и в России.

Чтобы не нарваться на одну из таких машин, Шапарин советует проверять работоспособность электронных систем. Автомобили, долгое время находящиеся в воде, имеют проблемы с электроникой. Например, бортовой компьютер может выдавать ошибки или вести себя как-то неадекватно. Если электронные системы не работают, то есть вероятность, что машина имела серьезный контакт с водой.