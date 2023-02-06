Транспорт 06 февраля 2023, 11:45 Автомобилистам рассказали, почему не стоит прогревать машину во дворе дома Эколог Пукалов: при прогреве вырабатывается бензпирен — канцерогенное вещество

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Директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал автомобилистам, почему не стоит прогревать автомобиль во дворе жилых домов.

По его словам, некоторые водители делают это во дворе домов, однако такой прогрев может негативно сказаться на здоровье самого владельца машины, а также на здоровье соседей за счет выделения канцерогенных веществ.

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«Если автомобиль прогревается зимой около жилого дома, то все выхлопные газы скапливаются на высоте первого-второго этажа. Жильцам дома от этого будет нечем дышать», — сказал он.

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Эколог напомнил, что кроме сажи, углекислого газа и оксида азота вырабатывается бензпирен — канцерогенное вещество, провоцирующее отравление.