Транспорт 14 апреля 2023, 02:10 Автомобилистам рассказали о новом правиле, вступившем в силу в апреле Автомобилистов обяжут соблюдать расстояние до водоемов РИА «Новости»

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Новое правило для автомобилистов вступает в силу с апреля. Оно касается ограничения проезда в определенных местах. в частности, к водоемам, сообщил Autonews.

Согласно новым требованиям, теперь нельзя будет подъезжать на машине к водоему или оставлять ее рядом с водой. Если длина реки меньше десяти километров, то автомобиль необходимо оставить в 50 метрах от нее. Если же длина реки более 50 километров, минимальное расстояние увеличивается до 100 метров.

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К морскому побережью нельзя будет приближаться на расстояние менее 500 метров, если речь идет о водоохранной зоне. Приезжать к водоемам на машине можно только в том случае, если для этого есть асфальтированная дорога. Место для парковки должно иметь твердое покрытие. В противном случае к воде придется идти пешком, оставив машину на требуемом расстоянии.

За нарушение новых требований грозит штраф. Для физических лиц на личном транспорте он составит от трех до 4,5 тысячи рублей. За машины, взятые напрокат, будет платить каршеринговая компания. Штраф в этом случае составит до 400 тысяч рублей. После этого сервис сможет предъявить счет самому нарушителю, который в этот момент находился за рулем.

Штрафы будут выписывать не инспекторы ГИБДД, а сотрудники Рыбнадзора. Популярные места отдыха они начнут патрулировать уже в ближайшее время.

Ранее ГИБДД напомнила о новых штрафах. С 2023 года дачники не могут мыть или ремонтировать на своих участках машины.