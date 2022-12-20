Транспорт 20 декабря 2022, 11:46 Автомобилистам рассказали, могут ли эвакуировать машину, которая мешает уборке снега

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Автоюрист Лев Воропаев сообщил, что в некоторых случаях коммунальные службы не имеют возможности убрать снег в тех местах, где стоят припаркованные автомобили. О том, могут ли эвакуировать такие машины, передала «Вечерняя Москва».

Как заметил эксперт, эвакуация в таких случаях крайне редка.

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«Эвакуировать автомобиль можно, только если он препятствует движению других транспортных средств. Коммунальщики вряд ли это смогут доказать», — сообщил юрист.

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Иногда при уборке снега коммунальщики царапают или повреждают стоящие на парковки машины. В таком случае убытки взыскивают с водителя снегоуборочной машины или компании, которая является собственником техники.