Автомобилистам рассказали, кому придется проходить техосмотр

Обязательный техосмотр отменили в России в конце прошлого года. Но в отдельных случаях водителям все равно придется подтвердить техническую исправность своего автомобиля. Это касается, например, таксистов и курьеров.

Если машина используется в личных целях, то проходить техосмотр необязательно. Но в случае предоставления каких-либо услуг техосмотр делать придется, предупредила газета «Известия». Также проходить проверку нужно, если автомобиль используется в качестве служебного транспорта.

«Необходимость проходить технический осмотр осталась не только для владельцев автомобилей, зарегистрированных как такси, но и для тех, кто работает на своей машине, например, курьером, или чей личный транспорт используется в служебных целях», — пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Периодичность прохождения техосмотра зависит от возраста машины и цели ее использования. Для служебных авто старше 10 лет установлена ежегодная проверка. Такси и автобусы не старше пяти лет тоже должны проходить ТО раз в год. Если возраст превышает пять лет, то срок уменьшается до полугода, отметили в пресс-службе ГИБДД.

Собственники личного транспорта могут по собственному желанию обратиться за проверкой технического состояния своей машины.