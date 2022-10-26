Автомобилистам рассказали, когда необходимо менять летнюю резину на зимнюю | 360°

Транспорт 26 октября 2022, 11:52 Автомобилистам рассказали, когда необходимо менять летнюю резину на зимнюю Автоэксперт Моржаретто: меняют резину, когда температура ниже 5 градусов тепла

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Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал автомобилистам, когда необходимо менять летнюю резину на зимнюю. По его словам, это можно делать, когда температура на улице опускается до +5 градусов.

«Менять резину на автомобиле с летней на зимнюю следует, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс пяти градусов. Это значит, что, например, днем может быть плюс девять градусов, а ночью — минус один», — сказал он.

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Можно заменить резину и раньше, однако следует учесть, что шипованная резина будет издавать неприятный звук от соприкосновения шипов с асфальтом.

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В случае гололеда на дорогах есть риск попасть в ДТП на летней резине, заключил автоэксперт.