Автомобилистам рассказали, какую опасность несут в себе восстановленные шины

Автоэксперт и глава «АвтоЛикбеза» Дмитрий Славнов заявил, что восстановление шин может привести к плачевным последствиям на дорогах. Об этом написал «ФедералПресс».

Он уточнил, что восстановленные шины могут не выдержать напора и лопнуть.

«Протектор вырезают специальным горячим ножом и делают новый, но это крайне опасно, потому что завод по производству шин рассчитывает толщину резины, которая выдержит нагрузку, а здесь какой-то умелец, дядя Вася из гаражей, берет нож и пытается восстановить протектор, тем самым уменьшая толщину резины, что приводит к плачевным последствиям», — сказал эксперт.

Славнов добавил, что в лучшем случае водителя занесет на обочину, а в худшем — на встречную полосу движения.

Ранее стало известно, что на фоне западных санкций из России ушли многие производители шин, в том числе японская компания Yokohama и немецкая Continental.