Автомобилистам рассказали, как подготовить машину к зимнему сезону | 360°

21 октября 2022, 10:39
Автомобилистам рассказали, как подготовить машину к зимнему сезону
Эксперт Соколов: помимо замены резины обязательно следует проверить дворники
Эксперт онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Максим Соколов в разговоре с изданием Life рассказал, как подготовить автомобиль к предстоящему зимнему сезону.
Первым делом эксперт напомнил о совете синоптиков о замене летней резины на зимнюю в связи с предстоящими заморозками. Помимо резины, Соколов также порекомендовал проверить дворники. В том случае, если они оставляют грязные разводы на стекле, их необходимо заменить.
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Автомобилистам также стоит обновить моторное масло и проверить антифриз. Стоит проверить и омывающую жидкость.
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«Дверные замки также могут примерзнуть, поэтому их стоит обработать водоотталкивающим аэрозолем. Процедуры нужно повторять после каждой мойки автомобиля», — сообщил Соколов.
Эксперт рекомендовал произвести прокачку системы отопления до наступления первых морозов. Не стоит забывать о проверке аккумулятора и диагностике ходовой части. Для чистки автомобиля от снега стоит запастись щеткой с мягким, длинным ворсом, резюмировал Соколов.
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