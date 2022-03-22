Автомобилистам рассказали, как подготовить машину к летнему сезону

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал владельцам авто, когда нужно менять зимнюю резину на летнюю, и на что еще обратить внимание при подготовке автомобиля к летнему сезону. Об этом написало ИА Nation News.

Эксперт советует менять шины с наступлением устойчивой погоды и при отсутствии льда на дорогах.

«Нужно следить за погодой. Если видите, что прогноз точный дают — на неделю так точно — нет снегопада, то даже при минусовой температуре можно смело ставить летние. На зимних покрышках машина ведет себя на асфальте хуже, ее больше уводит, гораздо хуже тормозит. Протектор мягкий, подминается», — сообщил он.

Кроме того, автоэксперт порекомендовал водителям при замене резины обратить внимание на состояние тормозов и салонного фильтра.

«Лето наступает быстро. Нужно проверить систему охлаждения двигателя — погазовать, довести температуру до максимума и посмотреть, включается ли радиатор. Также я бы посмотрел, что с тормозами, при замене колес это можно заменить визуально. Колодки или одна из могут быть не на месте, это можно сразу исправить. Масло проверить и салонный фильтр — за зиму он мог стать совсем влажным», — заключил Субботин.