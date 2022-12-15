Транспорт 15 декабря 2022, 13:39 Автомобилистам рассказали, что штраф за разметку во время снегопада можно обжаловать

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Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что если при фотофиксации не видно факта нарушения автомобилистом правил дорожного движения, то его можно обжаловать без оплаты штрафа.

По его словам, во время снегопадов и плохой видимости разметки штрафы автомобилистам и вовсе приходить не должны.

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«На любой парковке есть знаки, подтверждающие разметку. Там, где запрещено парковаться, они тоже есть», — добавил депутат.

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Что же касается работы эвакуаторов, Пахомов напомнил, что эвакуировать транспорт могут в том случае, если машина мешает спецтехнике убирать снег.