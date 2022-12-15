15 декабря 2022, 13:39
Автомобилистам рассказали, что штраф за разметку во время снегопада можно обжаловать
Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что если при фотофиксации не видно факта нарушения автомобилистом правил дорожного движения, то его можно обжаловать без оплаты штрафа.
По его словам, во время снегопадов и плохой видимости разметки штрафы автомобилистам и вовсе приходить не должны.
Реклама
«На любой парковке есть знаки, подтверждающие разметку. Там, где запрещено парковаться, они тоже есть», — добавил депутат.
Реклама
Что же касается работы эвакуаторов, Пахомов напомнил, что эвакуировать транспорт могут в том случае, если машина мешает спецтехнике убирать снег.
Штрафы
Машины
Реклама
Реклама