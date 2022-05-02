Автомобилистам рассказали, что нельзя делать с коробкой «автомат»

Многие россияне отказываются от замены личного транспорта на фоне роста цен на новые автомобили. Вместо этого они предпочитают ремонтировать свои машины. Сберечь деньги поможет знание нескольких правил о том, как эксплуатировать автоматическую коробку передач.

Прежде всего, нужно прекратить ее использовать по аналогии с «механикой», предупредил технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. Нельзя переключаться на «нейтралку» на временных остановках и при спуске.

«Многие автомобилисты используют этот прием, чтобы сэкономить топливо, однако вместо этого прекращается подача масла в коробку передач, лишая ее необходимой смазки и поддержания оптимальной температуры», — объяснил Рязанов в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, не рекомендуется заводить машину с АКПП, подталкивая сзади, а буксировать такой автомобиль лучше с соблюдением определенных условий. А именно: скорость не должна превышать 30-40 километров в час, поскольку агрегат должен работать, чтобы обеспечивать циркуляцию смазки в трансмиссии. Также нельзя долго оставлять машину без движения в режиме Drive. Такое действие приводит к перегреву коробки.

Если же водитель решил купить свою первую машину, то делать это стоит вместе с человеком, который имеет опыт в этом деле, считает автоэксперт Кирилл Бревдо. Если вообще нет знакомых, которые могут посоветовать, нужно обратиться к автоподборщикам: за какую-то сумму денег они смогут подобрать хороший вариант.