Автомобилистам рассказали, через сколько лет надо менять машину

Если в относительно новом автомобиле начали происходить мелкие частые поломки, например, коррозия на подвеске или топливной магистрали, рост расхода топлива, то значит пора машину продавать, считает технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

В беседе с агентством «Прайм» Рязанов сравнил автомобили, произведенные в Корее, России и Китае с машинами из США, Японии и Европы не в пользу первых.

«Иногда целесообразней продать трехлетний отечественный автомобиль и приобрести 5-7 летний BMW, Volvo или Toyota», — отметил Рязанов.

По его словам, если на ремонт машины после каждых 10 тысяч пройденных километров приходится тратить более 15 тысяч рублей за раз, стоит купить подержанное авто старше возрастом, но надежнее.

В первый год использования массовые автомобили класса В и С дешевеют в среднем на 10%, а уже через три года — на 40%, отметил специалист. С премиальными марками дела обстоят иначе: они падают в цене сразу после покупки на 30%, а через три года — уже на половину от первоначальной стоимости.

Но тут есть нюанс: после пяти лет эксплуатации такой автомобиль с пробегом не больше 110 тысяч километров перестает дешеветь, и продать его можно за 95% от стоимости его покупки.

Треть россиян ездят за рулем одной машины от шести до 10 лет. При этом меняют автомобиль один раз в четыре-пять лет чуть больше 30% жителей страны. Причем автомобилисты не готовы отдавать много денег на покупку новой машины. Более 40% участников исследования заявили, что приемлемой считают небольшую доплату к стоимости старого авто. Также они рассматривают вариант сдачи машины в трейд-ин с добавлением небольшой суммы.